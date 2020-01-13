Şairler buluşması

İstanbul Bakırköy Kent Konseyi, şair Cemal Süreya'nın ölüm yıldönümü için düzenlediği anma töreninde, yabancı ülke şairlerini buluşturdu. Tarık Akan Kültür Merkezi'nde önceki akşam yapılan etkinlikte, İran, Filistin, KKTC, Romanya, Rusya, Yunanistan ve Cezayir'li şairler, yaptıkları konuşmada Türkiye'de şiirin önemine dikkat çekti. Ünlü şairler, birer plaketle ödüllendirildi.
Şair Cemal Süreya, 9 Ocak 1990'da hayatını kaybetti.
Şair Cemal Süreya, 9 Ocak 1990'da hayatını kaybetti.
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