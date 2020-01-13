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Lösemi hastası Buğra için donör aranıyor! Babası kampanya başlattı

'de 19 yaşındaki 'ya Ağustos ayında lösemi teşhisi konuldu. Gencin babası çalışanı olduğu 'nden izin alarak oğlu için donör arayışına başladı. Baba, "Ne kadar bağışçı o kadar çok şans" sloganıyla vatandaşlardan sadece birkaç dakikalarını ayırarak bağış yapmalarını istiyor. Kara, "İlik nakli olmadan tedavisi sonuçlanmayacak. Şu anda dördüncü kemoterapisi 3 gün önce bitti. Yeni yeni kendine geliyor. 10 gün yemeden içmeden kesiliyor" şeklinde konuştu.

İy'ilik' zamanı
Eskişehir'de 19 yaşındaki Buğra Kara'ya Ağustos ayında lösemi teşhisi konuldu. Gencin babası Murat Kara çalışanı olduğu 'nden izin alarak oğlu için donör arayışına başladı. Baba, "Ne kadar bağışçı o kadar çok şans" sloganıyla vatandaşlardan sadece birkaç dakikalarını ayırarak bağış yapmalarını istiyor. Kara, "İlik nakli olmadan tedavisi sonuçlanmayacak. Şu anda dördüncü kemoterapisi 3 gün önce bitti. Yeni yeni kendine geliyor. 10 gün yemeden içmeden kesiliyor" şeklinde konuştu.

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