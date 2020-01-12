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İki kardeş bir manyak!

’da bir psikopat, platonik aşık olduğu öğretmen (25) ile kız kardeşi 'yı (18) katletti, annelerini yaraladı. Psikolojik tedavi görmediği ortaya çıktı...

İki kardeş bir manyak!
Öğretmen Şeyma ve kız kardeşinin katil zanlısının, psikolojik tedavi görmediği anlaşıldı. Olay geçen yıl 'da yaşandı. Muzaffer Canpolat (53), platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla vurarak öldürdü, anneleri Hacer Sarı'yı da (51) yaraladı.

Katil zanlısı tutuklandı. Canpolat, "Tuğba ve Şeyma'yı çocukluklarından beri tanırım. Şeyma ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu. Şeyma benimle iletişim kurmak için bu şekilde öksürüyordu. Olay günü Şeyma ile konuşmaya karar verdim. Silahın içerisinde 5-6 mermi vardı. Cebime de 8 yedek mermi aldım. Hacer beni konuşturmadı ve itekledi. O anda kendimi kaybettim. Neler oldu hatırlamıyorum. Daha önce psikolojik tedavi görmüştüm" dedi. Sanığın, psikiyatri servisine bir kez muayene olmak için gittiği, uzun süreli psikolojik tedavi görmediği tespit edildi. Canpolat, önümüzdeki günlerde ikinci kez hakim karşısına çıkacak.



Öğretmen (sağda) ile kız kardeşi hunharca katledildi.

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