İki kardeş bir manyak!

Öğretmen Şeyma ve kız kardeşinin katil zanlısının, psikolojik tedavi görmediği anlaşıldı. Olay geçen yıl Konya'da yaşandı. Muzaffer Canpolat (53), platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla vurarak öldürdü, anneleri Hacer Sarı'yı da (51) yaraladı.
Katil zanlısı tutuklandı. Canpolat, "Tuğba ve Şeyma'yı çocukluklarından beri tanırım. Şeyma ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu. Şeyma benimle iletişim kurmak için bu şekilde öksürüyordu. Olay günü Şeyma ile konuşmaya karar verdim. Silahın içerisinde 5-6 mermi vardı. Cebime de 8 yedek mermi aldım. Hacer beni konuşturmadı ve itekledi. O anda kendimi kaybettim. Neler oldu hatırlamıyorum. Daha önce psikolojik tedavi görmüştüm" dedi. Sanığın, psikiyatri servisine bir kez muayene olmak için gittiği, uzun süreli psikolojik tedavi görmediği tespit edildi. Canpolat, önümüzdeki günlerde ikinci kez hakim karşısına çıkacak.
Öğretmen Şeyma Sarı (sağda) ile kız kardeşi Tuğba Sarı hunharca katledildi.
Katil zanlısı tutuklandı. Canpolat, "Tuğba ve Şeyma'yı çocukluklarından beri tanırım. Şeyma ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu. Şeyma benimle iletişim kurmak için bu şekilde öksürüyordu. Olay günü Şeyma ile konuşmaya karar verdim. Silahın içerisinde 5-6 mermi vardı. Cebime de 8 yedek mermi aldım. Hacer beni konuşturmadı ve itekledi. O anda kendimi kaybettim. Neler oldu hatırlamıyorum. Daha önce psikolojik tedavi görmüştüm" dedi. Sanığın, psikiyatri servisine bir kez muayene olmak için gittiği, uzun süreli psikolojik tedavi görmediği tespit edildi. Canpolat, önümüzdeki günlerde ikinci kez hakim karşısına çıkacak.
Öğretmen Şeyma Sarı (sağda) ile kız kardeşi Tuğba Sarı hunharca katledildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.