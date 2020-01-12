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'da ayında deniz keyfi!

başkenti 'da, ayında kent sakinleri ve tatilciler denize girmenin keyfini yaşadı. Sahile gelenlerin kimisi denize girip yüzerken, kimisi ise güneşlendi. Pek çok kişi ise deniz manzarası eşliğinde cep telefonlarıyla selfie yaptı. havanın keyfini yetişkinler kadar çocuklar da çıkardı.

Ocak’ta deniz keyfi!
Turizmin başkenti 'da, ayında kent sakinleri ve tatilciler denize girmenin keyfini yaşadı. Sahile gelenlerin kimisi denize girip yüzerken, kimisi ise güneşlendi. Pek çok kişi ise deniz manzarası eşliğinde cep telefonlarıyla selfie yaptı. havanın keyfini yetişkinler kadar çocuklar da çıkardı.

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