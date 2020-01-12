Turizmin başkenti Antalya'da, Ocak ayında kent sakinleri ve tatilciler denize girmenin keyfini yaşadı. Sahile gelenlerin kimisi denize girip yüzerken, kimisi ise güneşlendi. Pek çok kişi ise deniz manzarası eşliğinde cep telefonlarıyla selfie yaptı. Güneşli havanın keyfini yetişkinler kadar çocuklar da çıkardı.
- Yaşam
- 12.01.2020
- Gazete
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