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Çevreyi kirletene af yok

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyi kirleten firmalara 2019'da da göz açtırmadı. Bakanlık geçen yıl 46 bin 634 çevre denetimi gerçekleştirdi, 6 bin 195 tesise idari yaptırım uyguladı.

Çevreyi kirletene af yok
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyi kirleten firmalara 2019'da da göz açtırmadı. Bakanlık geçen yıl 46 bin 634 çevre denetimi gerçekleştirdi, 6 bin 195 tesise idari yaptırım uyguladı. 1 yıllık süreçte denetimler sonucu 265 tesise çevreyi kirlettikleri için faaliyet durdurma cezası verildi. Bakan Murat Kurum, çevre denetimlerinin ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ani, birleşik ve şikayet üzerine denetimler şeklinde yapıldığını ve bu denetimlerde kapatmaya kadar giden cezalar uygulandığını söyledi.


EVRİN GÜVENDİK

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