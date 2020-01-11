AŞTİ, evsizlerin evi oldu Ankara'da Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) sokakta kalan evsizlerin adresi oldu. Yaklaşık 250 kişi, belediyenin misafirhanelerinde yer kalmaması nedeniyle geceyi bankların üzerinde geçiriyor.

Ankara'da Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ), sokakta kalan evsizlerin adresi oldu. Aralarında yolcuların bavullarını taşıyarak harçlıklarını çıkarmaya çalışanların da olduğu yaklaşık 250 kişi, AŞTİ'ye sığındı. Evsizler, belediyenin misafirhanelerinde yer kalmaması nedeniyle geceyi bankların üzerinde geçiriyor. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri battaniye ve yastıklarla bankların üzerinde uyuyor. AŞTİ'de geceyi geçirmek zorunda olanlardan Taner Taşdemir, çalıştığı işyerinden ayrıldıktan sonra gidecek bir yerinin olmadığını, bu nedenle soğuktan korunmak için AŞTİ'ye sığındığını söyledi ve yetkililerden iş talebinde bulundu. Rıza Alıncak (71) ise 15 gün önce AŞTİ'ye geldiğini belirterek, "Bakımevinde yer açılmasını bekliyorum. Yoksulluk maaşına yazıldım; ama daha çıkmadı. Misafirhaneler yaşlı diye almak istemiyor, onlar da bakımevlerine yönlendiriyor" diye konuştu.