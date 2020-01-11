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’da bir Türk, araçlarıyla kanala düşen çifti kurtardı

’nın Düsseldorf kentinde otomobilleriyle kanala düştü. Onlarca kişi kazayı izleyip video çekerken; güvenlik görevlisi tereddüt etmeden suya atladı, çifti kurtardı.

Kahraman Türk
Dusseldorf'ta yaşlı bir çift aracını park ettiği sırada, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobil kanala düştü. Araç suya batmaya başlarken, bunu gören Murat Alkan (46), 82 yaşındaki adam ve 79 yaşındaki eşini kurtarmak için tereddüt etmeden suya atladı. Güvenlik görevlisi olan Alkan'ın i kurtarmaya çalıştığı sırada, durumu gören birkaç kişi daha suya girerek yardıma geldi.



'ŞÜKÜR YARALANMADILAR'
Alkan, yaşlı adamı kanal kenarındaki çimlere doğru getirirken, bir diğer kişi de yaşlı kadını kurtardı. , balçıkla dolu kanala tekrar girerek, araçta çocuk olup olmadığını kontrol etti. Olayla ilgili Alman medyasına açıklamalarda bulunan Alkan, ilk başta bir gürültü duyduğunu ve sonrasında da bir aracın kanaldaki suda batmaya başladığını gördüğünü belirtti. Murat Alkan, "Yaralanmadıkları için mutluyum" dedi. Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, yaşlı çifti kurtarmak için suya girenlere kuru kıyafet temin etti ve bir teşekkür mesajı yayımladı.



Kahramanlık örneği sergileyen Murat Alkan, 'da ilgileri üzerine çekti.



Suya batan araçtan çıkarılan yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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