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Ümraniye'de iki arkadaşın tartışması le bitti

İki arkadaşın tartışması le bitti. Olay pazar günü 'de meydana geldi. ile arkadaşı arasında tartışma çıktı. Bilik, karşısındakine attı. Arkasını dönüp yürümeye başladı. Şüpheli, silahını çekerek ateş etti. Kurşunların hedefi olan genç adam yere yığıldı. Oracıkta yaşamını yitirdi.

İnfaz!
İki arkadaşın tartışması le bitti. Olay pazar günü 'de meydana geldi. Hasan Bilik ile arkadaşı arasında tartışma çıktı. Bilik, karşısındakine tokat attı. Arkasını dönüp yürümeye başladı.



Şüpheli, silahını çekerek ateş etti. Kurşunların hedefi olan genç adam yere yığıldı. Oracıkta yaşamını yitirdi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Dehşet ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, arkası dönük olan gencin kurşunların hedefi olduğu görülüyor.

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