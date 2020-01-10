İki arkadaşın tartışması cinayetle bitti. Olay pazar günü İstanbul Ümraniye'de meydana geldi. Hasan Bilik ile arkadaşı arasında tartışma çıktı. Bilik, karşısındakine tokat attı. Arkasını dönüp yürümeye başladı.
Şüpheli, silahını çekerek ateş etti. Kurşunların hedefi olan genç adam yere yığıldı. Oracıkta yaşamını yitirdi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Dehşet ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, arkası dönük olan gencin kurşunların hedefi olduğu görülüyor.
Şüpheli, silahını çekerek ateş etti. Kurşunların hedefi olan genç adam yere yığıldı. Oracıkta yaşamını yitirdi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Dehşet ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, arkası dönük olan gencin kurşunların hedefi olduğu görülüyor.
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