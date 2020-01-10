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Annesi tarafından erkek arkadaşına bırakılan 7 aylık bebek hayatını kaybetti!

Antalya'da Buse A. (25), 4 gün önce 7 aylık oğlu Bulut'u, erkek arkadaşı B.Y.'ye bıraktı. Çarşamba günü ağzından köpük gelen bebek kurtarılamadı. Kadının, diğer oğlunu ise komşularının baktığı anlaşıldı. Buse A., Facebook'ta 'Bedeli ödenmiş bir hayatım var benim. Vebali bana düştü, derdi size düşmesin' yazdı.

C'ana'var
Antalya'da Buse A. (25), 4 gün önce 7 aylık oğlu Bulut'u, erkek arkadaşı B.Y.'ye bıraktı. Çarşamba günü ağzından köpük gelen bebek kurtarılamadı. Kadının, diğer oğlunu ise komşularının baktığı anlaşıldı. Buse A., Facebook'ta 'Bedeli ödenmiş bir hayatım var benim. Vebali bana düştü, derdi size düşmesin' yazdı.

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