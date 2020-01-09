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Minik Nisa’nın mucizesi olun

2 yaşındaki Nisa’nın beyninde tümör çıktı. Anne , “Tümör hızla vücuduna yayılmaya başlıyor. Bir ses, bir el istiyorum. Nisa’mın çıkmayan sesine ses olun. Kızıma umut vermiyorlar. Mucize diyorlar. Yalvarıyorum, kızımın mucizesi olun” dedi.

Minik Nisa’nın mucizesi olun
Bursa'da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki 'in beyninde tümör olduğu belirlendi. Tıp Fakültesi'nde kemoterapi tedavisi gören Nisa'nın beynindeki tümör, kemoterapi sürecinde tekrar arttı. Eski doktorlarıyla irtibata geçen baba Olcay Mert, kızının kesin tedavi yönteminin ışın tedavisi olduğunu öğrendi.



Hastaneler 3 ay sonraya gün verince anne , yetkililere yalvardı: a umutla girdim. Kızımın 'Anneciğim' diyen sesini duymak için yoğun bakıma girdim ama duyamadım. Gözleri açık ama tepkisiz bir şekilde uyuyor. Ellerini, kollarını oynatamıyor. Bana 'Anneciğim' diyemiyor ama ben gözlerinden anlıyorum. 27 gün yoğun bakımda kaldı. Tümör hızla vücuduna yayılmaya başlıyor. Bir ses, bir el istiyorum. Nisa'mın çıkmayan sesine ses olun. Kızıma umut vermiyorlar. Mucize diyorlar. Yalvarıyorum, kızımın mucizesi olun. Kızımın eli, ayağı olun...


Nisa Mert için ışın tedavisi tek umut olarak görülüyor.

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