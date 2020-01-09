Minik Nisa’nın mucizesi olun

Bursa'da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Nisa Mert'in beyninde tümör olduğu belirlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kemoterapi tedavisi gören Nisa'nın beynindeki tümör, kemoterapi sürecinde tekrar arttı. Eski doktorlarıyla irtibata geçen baba Olcay Mert, kızının kesin tedavi yönteminin ışın tedavisi olduğunu öğrendi.
Hastaneler 3 ay sonraya gün verince anne Sibel Mert, yetkililere yalvardı: Yoğun bakıma umutla girdim. Kızımın 'Anneciğim' diyen sesini duymak için yoğun bakıma girdim ama duyamadım. Gözleri açık ama tepkisiz bir şekilde uyuyor. Ellerini, kollarını oynatamıyor. Bana 'Anneciğim' diyemiyor ama ben gözlerinden anlıyorum. 27 gün yoğun bakımda kaldı. Tümör hızla vücuduna yayılmaya başlıyor. Bir ses, bir el istiyorum. Nisa'mın çıkmayan sesine ses olun. Kızıma umut vermiyorlar. Mucize diyorlar. Yalvarıyorum, kızımın mucizesi olun. Kızımın eli, ayağı olun...
Nisa Mert için ışın tedavisi tek umut olarak görülüyor.
Hastaneler 3 ay sonraya gün verince anne Sibel Mert, yetkililere yalvardı: Yoğun bakıma umutla girdim. Kızımın 'Anneciğim' diyen sesini duymak için yoğun bakıma girdim ama duyamadım. Gözleri açık ama tepkisiz bir şekilde uyuyor. Ellerini, kollarını oynatamıyor. Bana 'Anneciğim' diyemiyor ama ben gözlerinden anlıyorum. 27 gün yoğun bakımda kaldı. Tümör hızla vücuduna yayılmaya başlıyor. Bir ses, bir el istiyorum. Nisa'mın çıkmayan sesine ses olun. Kızıma umut vermiyorlar. Mucize diyorlar. Yalvarıyorum, kızımın mucizesi olun. Kızımın eli, ayağı olun...
Nisa Mert için ışın tedavisi tek umut olarak görülüyor.
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