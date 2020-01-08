Hilal kaza kurbanı Denizli Serinhisar'da dün bir otomobil, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Refüje çıkarak durmayı başardı. Ancak otomobildeki Hilal Cankardeş (17), kurtarılamadı. Annesi ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Denizli Serinhisar'da dün bir otomobil, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Refüje çıkarak durmayı başardı. Ancak otomobildeki Hilal Cankardeş (17), kurtarılamadı. Annesi ile birlikte 3 kişi yaralandı. TÜM MANŞETLER