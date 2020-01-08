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Hilal kaza kurbanı

Denizli Serinhisar'da dün bir otomobil, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Refüje çıkarak durmayı başardı. Ancak otomobildeki Hilal Cankardeş (17), kurtarılamadı. Annesi ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Hilal kaza kurbanı
Denizli Serinhisar'da dün bir otomobil, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Refüje çıkarak durmayı başardı. Ancak otomobildeki Hilal Cankardeş (17), kurtarılamadı. Annesi ile birlikte 3 kişi yaralandı.

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