Hilal kaza kurbanı

Denizli Serinhisar'da dün bir otomobil, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Refüje çıkarak durmayı başardı. Ancak otomobildeki Hilal Cankardeş (17), kurtarılamadı. Annesi ile birlikte 3 kişi yaralandı.
Denizli Serinhisar'da dün bir otomobil, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Refüje çıkarak durmayı başardı. Ancak otomobildeki HilalCankardeş (17), kurtarılamadı. Annesi ile birlikte 3 kişi yaralandı.
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