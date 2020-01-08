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Adliyede cinayet! Avukatın babası, adliye önünde oğlunun müvekkilini öldürdü

'de Mehmet A. (68), avukat oğlunun eski müvekkili olan 'e (40) adliye önünde çıkan tartışmada tabanca ile ateş etti. Sağlık ekibinin dakikalarca kalp masajı yaptığı Ahmet Demir, hayatını kaybetti. Mehmet A. ise kelepçelendi.

Adliyede cinayet

'de Mehmet A. (68), avukat oğlunun eski müvekkili olan Ahmet Demir'e (40) adliye önünde çıkan tartışmada tabanca ile ateş etti. Sağlık ekibinin dakikalarca kalp masajı yaptığı , hayatını kaybetti. Mehmet A. ise kelepçelendi.



Sağlık ekipleri Ahmet Demir'i hayata döndürmek için uzun süre uğraş verdi.



Mehmet A, Ahmet Demir'e (sağda) beş el ateş etti.

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