Türk gencine polis infazı

Almanya Gelsenkirchen'de karakol önünde bekleyen devriye aracına sopayla saldırdığı iddia edilen Türk Mehmet Bulğu, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti. Bulğu'nun "terör şüphelisi olabileceğine" yönelik Alman basınının iddiaları, Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Reul'un basın açıklamasıyla yalanlandı.
- Yaşam
- 07.01.2020
- Gazete
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