Hileli rapor tazminatı yakar

Çalışanlar açısından yasalarımızda izin yapabilecekleri birçok alan bulunuyor. Yıllık ücretli izinler dışında resmi tatiller, mazeret izinleri ve zaman zaman kullanılan idari izinler de var. Bunların dışında hastalık durumları da oluyor. Ancak en çok suistimal edilen konuların başında da rapor geliyor. Yasalarımız işverenleri bu konuda koruyan düzenlemeler içeriyor. Sık sık alınan raporlar işyerindeki işleyişi bozuyorsa, tatillerin arkasına takılan raporlar gibi kötü niyet taşıyorsa tazminatsız atılma bile gündeme gelebiliyor. Raporlarda ortaya çıkan uygulamaları 3 ayrı başlıkta inceleyebiliriz...
SÜREKLİ ALINANLAR: Çalışanlar 3-4 günlük raporları sık sık alıyor ve iş akışını bozuyorsa, burada işveren için geçerli nedenle fesih imkanı ortaya çıkıyor. İşveren, işçinin davranışlarından dolayı geçerli nedenle iş akdini feshetmeden önce yazılı savunma almalı. İşverenin ihbar ve kıdem tazminatı ödemesi yükümlülüğü bulunuyor.
SÜRESİ UZUN RAPORLAR: Uzun süreli kesintisiz raporlarda ise raporun süresi işverene çeşitli haklar veriyor. Bunlar arasında işten çıkarmak da var. Raporun ihbar süresini 6 haftayı aşması durumunda işveren için sözleşmeyi haklı nedenle feshetme imkânı doğuyor. Doğum ve gebelik hallerinde ise farklı uygulama bulunuyor.
HASTALIK DIŞI RAPORLAR: Çalışanlar rapor alma işini suistimal ediyorlarsa bu kez durum farklılaşıyor. İşveren sık sık rapor alan ve bunu alışkanlık haline getirip 'işten kaçma' aracı gibi kullanan işçileri için gelen raporları hakem hastaneye götürebilir. Eğer işçinin dürüst olmadığı tespit edilirse, haklı nedenle derhal fesih işlemi yapılabilir.
SÜREKLİ ALINANLAR: Çalışanlar 3-4 günlük raporları sık sık alıyor ve iş akışını bozuyorsa, burada işveren için geçerli nedenle fesih imkanı ortaya çıkıyor. İşveren, işçinin davranışlarından dolayı geçerli nedenle iş akdini feshetmeden önce yazılı savunma almalı. İşverenin ihbar ve kıdem tazminatı ödemesi yükümlülüğü bulunuyor.
SÜRESİ UZUN RAPORLAR: Uzun süreli kesintisiz raporlarda ise raporun süresi işverene çeşitli haklar veriyor. Bunlar arasında işten çıkarmak da var. Raporun ihbar süresini 6 haftayı aşması durumunda işveren için sözleşmeyi haklı nedenle feshetme imkânı doğuyor. Doğum ve gebelik hallerinde ise farklı uygulama bulunuyor.
HASTALIK DIŞI RAPORLAR: Çalışanlar rapor alma işini suistimal ediyorlarsa bu kez durum farklılaşıyor. İşveren sık sık rapor alan ve bunu alışkanlık haline getirip 'işten kaçma' aracı gibi kullanan işçileri için gelen raporları hakem hastaneye götürebilir. Eğer işçinin dürüst olmadığı tespit edilirse, haklı nedenle derhal fesih işlemi yapılabilir.
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