Bugünkü
Takvim

Teknikere yuuk

'ta sağlık teknikeri (41), çekilmesi konusunda hasta yakını Veli G.'nin saldırısına uğradı. Elmacık kemiği kırılan İğci'ye 10 gün iş göremez raporu verildi. Saldırgan gözaltına alındı.

Teknikere yumruk
Kahramanmaraş'ta sağlık teknikeri (41), çekilmesi konusunda hasta yakını Veli G.'nin saldırısına uğradı. Elmacık kemiği kırılan İğci'ye 10 gün iş göremez raporu verildi. Saldırgan gözaltına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTeknikere yumruk
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri