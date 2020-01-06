Teknikere yumruk

Kahramanmaraş'ta sağlık teknikeri Serhat İğci (41), MR çekilmesi konusunda hasta yakını Veli G.'nin saldırısına uğradı. Elmacık kemiği kırılan İğci'ye 10 gün iş göremez raporu verildi. Saldırgan gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'tasağlık teknikeriSerhat İğci (41),MR çekilmesi konusunda hasta yakını VeliG.'nin saldırısına uğradı. Elmacık kemiğikırılan İğci'ye 10 gün iş göremez raporuverildi. Saldırgan gözaltına alındı.
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