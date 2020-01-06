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'un 'kibar' 'i yollarda

'da özel bir şirketin 5 yıl çalıştıktan sonra daha rahat çalışabileceği bir iş arayan Filiz , işinden ayrılarak babasına ait takside şoförlük yapmaya başladı. Şimdi 15 milyondan fazla kişinin yaşadığı kentte, kadın inceliğiyle, "ev" gibi yaptığı taksisinde vatandaşlara hizmet veriyor. Kadın, " karakterinin hareketleri biraz daha erkeksi, tespihi, yeleği, şapkası var. Ondan daha iyi araba kullanıyorum. Kibar Şoför Nebahatiyim diyebiliriz." dedi.

Şoför Nebahat!
İstanbul'da özel bir şirketin 5 yıl çalıştıktan sonra daha rahat çalışabileceği bir iş arayan Filiz , işinden ayrılarak babasına ait takside şoförlük yapmaya başladı. Şimdi 15 milyondan fazla kişinin yaşadığı kentte, kadın inceliğiyle, "ev" gibi yaptığı taksisinde vatandaşlara hizmet veriyor. Kadın, " karakterinin hareketleri biraz daha erkeksi, tespihi, yeleği, şapkası var. Ondan daha iyi araba kullanıyorum. Kibar Şoför Nebahatiyim diyebiliriz." dedi.

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