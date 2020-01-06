İstanbul'da özel bir şirketin çağrı merkezinde 5 yıl çalıştıktan sonra daha rahat çalışabileceği bir iş arayan Filiz UIu, işinden ayrılarak babasına ait takside şoförlük yapmaya başladı. Şimdi 15 milyondan fazla kişinin yaşadığı kentte, kadın inceliğiyle, "ev" gibi yaptığı taksisinde vatandaşlara hizmet veriyor. Kadın, "Şoför Nebahat karakterinin hareketleri biraz daha erkeksi, tespihi, yeleği, şapkası var. Ondan daha iyi araba kullanıyorum. Kibar Şoför Nebahatiyim diyebiliriz." dedi.
- Yaşam
- 06.01.2020
- Gazete
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