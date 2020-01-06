Çocuğa baskı velayeti kaybettirir!

Öncelikli olarak boşanma gibi bir durumum yok. Ancak dost meclisinde bir tartışmanın sonucunu bulamadık. Boşanınca kızın velayetinin babaya, erkek çocuğun ise anneye verileceğini söyleyen bir arkadaşımız var. Bu gerçek mi?

Kanunumuzda böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Çocukların velayetinin kime verileceği konusunda en önemli kıstas çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun yaşı küçükse, anne bakım ve ilgisine muhtaç olduğu kabul edilir ve çocuk anneye verilir. Tabii anne haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa veya bir akıl hastalığı varsa veyahut da çocuğa bakmasının sakıncalı olduğu ciddi bir neden varsa, hakimin takdiri ile babaya da verilebilir. Velayet hakkını elinde bulunduran tarafın mahkemece düzenlenmiş karşı tarafla kişisel ilişki kurma tarihlerine saygı göstermesi gerekir. Birçok boşanmış çiftte çocuğu göstermemek, kaçırmak, çocuğu karşı tarafla ilgili doldurmak gibi durumlar yaşanıyor. Bu, çocuğun psikolojik gelişimi açısından zararlı olduğu gibi, velayeti elinde bulunduran tarafın velayet hakkını yitirmesine de neden olabilir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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