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'de genç kadının yeni aldığı arabası kundaklandı: Geriye anahtarı kaldı

Genç kadın, otomobilin larının yüzünden kundaklandığını iddia etti. Olay dün 'de meydana geldi. , 2006 model araba aldı. Aracı, evinin önünde bir gece kundaklandı. Ün, güvenlik kamerasına yakalanan kundakçının eşinin akrabası olduğunu iddia etti. 2 ay önce 40 bin liraya aldığı aracının taksitlerini dahi ödeyemeyen kadın, yetkililerden yardım bekliyor.

Şimdi yandı!
Genç kadın, otomobilin larının yüzünden kundaklandığını iddia etti. Olay dün 'de meydana geldi. Mina Emel Ün, 2006 model araba aldı. Aracı, evinin önünde bir gece kundaklandı. Ün, güvenlik kamerasına yakalanan kundakçının eşinin akrabası olduğunu iddia etti. 2 ay önce 40 bin liraya aldığı aracının taksitlerini dahi ödeyemeyen kadın, yetkililerden yardım bekliyor.



Ün, "Eşimin yeğeni oluyor zaten kendisi. Her yere başvurduk. Benim 2006 model bir aracım vardı. Yeni almıştım, daha taksitlerini ödemedim. Borcu bitmedi. İki aylık kredi gecikmişliğimiz vardı. Ödeyemedik. Ben telefondan söylemiştim. Ama beni telefondan tehdit etti. Aracın camını patlatıyor. atıyor, yakıyor" dedi.



Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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