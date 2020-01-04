Genç kadın, otomobilin borçlarının yüzünden kundaklandığını iddia etti. Olay dün İstanbul Ümraniye'de meydana geldi. Mina Emel Ün, 2006 model araba aldı. Aracı, evinin önünde bir gece kundaklandı. Ün, güvenlik kamerasına yakalanan kundakçının eşinin akrabası olduğunu iddia etti. 2 ay önce 40 bin liraya aldığı aracının taksitlerini dahi ödeyemeyen kadın, yetkililerden yardım bekliyor.
Ün, "Eşimin yeğeni oluyor zaten kendisi. Her yere başvurduk. Benim 2006 model bir aracım vardı. Yeni almıştım, daha taksitlerini ödemedim. Borcu bitmedi. İki aylık kredi gecikmişliğimiz vardı. Ödeyemedik. Ben telefondan söylemiştim. Ama beni telefondan tehdit etti. Aracın camını patlatıyor. Benzini atıyor, yakıyor" dedi.
Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ün, "Eşimin yeğeni oluyor zaten kendisi. Her yere başvurduk. Benim 2006 model bir aracım vardı. Yeni almıştım, daha taksitlerini ödemedim. Borcu bitmedi. İki aylık kredi gecikmişliğimiz vardı. Ödeyemedik. Ben telefondan söylemiştim. Ama beni telefondan tehdit etti. Aracın camını patlatıyor. Benzini atıyor, yakıyor" dedi.
Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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