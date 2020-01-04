İlacını mahkeme aldı! Van'da Demet-Fatih Bilici çiftinin 5 aylık bebekleri Hira'ya "hipofosfatazya" (gendeki fonksiyon kaybı mutasyonlarının yol açtığı enzim eksikliğiyle karakterize nadir kalıtsal metabolik hastalık) teşhisi konuldu. 58 bin euroluk ilacı SGK'nın listesinde yoktu. Aile dava açtı. Mahkeme, ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.

Van'da Demet-Fatih Bilici çiftinin 5 aylık bebekleri Hira'ya "hipofosfatazya" (gendeki fonksiyon kaybı mutasyonlarının yol açtığı enzim eksikliğiyle karakterize nadir kalıtsal metabolik hastalık) teşhisi konuldu. 58 bin euroluk ilacı SGK'nın listesinde yoktu. Aile dava açtı. Mahkeme, ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.