TÜrkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi, Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, "Hac fiyatlarının 26 bin liradan başlayacağını söyleyebiliriz" dedi. Bu sene hacı adaylarının 83 bin 430 tanesinin hacca gidebileceğini ifade eden Şahin, başvuruların artık e-Devlet üzerinden yapılacağını belirtti.
- Yaşam
- 04.01.2020
- Gazete
Hac 26 bin TL’den başlayacak
TÜrkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi, Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, "Hac fiyatlarının 26 bin liradan başlayacağını söyleyebiliriz" dedi. Bu sene hacı adaylarının 83 bin 430 tanesinin hacca gidebileceğini ifade eden Şahin, başvuruların artık e-Devlet üzerinden yapılacağını belirtti.
- Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri tüyler ürpertti!
- Fatih Sultan Mehmet'in ölümündeki sır perdesi! Nasıl öldü?
- Eş rızası ticarete engel değil
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.