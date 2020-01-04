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26 bin TL’den başlayacak

Birliği () , Umre ve Seyahat Acentaları Derneği () Başkanı , "Hac fiyatlarının 26 bin liradan başlayacağını söyleyebiliriz" dedi. Bu sene hacı adaylarının 83 bin 430 tanesinin hacca gidebileceğini ifade eden Şahin, başvuruların artık e-Devlet üzerinden yapılacağını belirtti.

Hac 26 bin TL’den başlayacak
TÜrkiye Birliği () , Umre ve Seyahat Acentaları Derneği () Başkanı Diyaeddin Şahin, "Hac fiyatlarının 26 bin liradan başlayacağını söyleyebiliriz" dedi. Bu sene hacı adaylarının 83 bin 430 tanesinin hacca gidebileceğini ifade eden Şahin, başvuruların artık e-Devlet üzerinden yapılacağını belirtti.

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