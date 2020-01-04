Ayıplı otomobilin parası iade

Trabzon'da satın aldığı sıfır kilometre otomobilin gövdesinde oluşan göçükler nedeniyle, aracı satan aldığı bayiye dava açan Cengiz Şahin, 3 yıllık hukuk mücadelesini kazandı.
Yargıtay, 13'üncü Hukuk Dairesi, tüketici Cengiz Şahin'i haklı bularak, aracın bedelinin tüketiciye ödenmesi yönündeki kararı onayladı.
Cengiz Şahin
Yargıtay, 13'üncü Hukuk Dairesi, tüketici Cengiz Şahin'i haklı bularak, aracın bedelinin tüketiciye ödenmesi yönündeki kararı onayladı.
Cengiz Şahin
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