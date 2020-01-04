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Ayıplı otomobilin parası iade

'da satın aldığı sıfır kilometre otomobilin gövdesinde oluşan göçükler nedeniyle, aracı satan aldığı bayiye dava açan , 3 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Yargıtay, 13'üncü , tüketici Cengiz Şahin'i haklı bularak, aracın bedelinin tüketiciye ödenmesi yönündeki kararı onayladı.

Ayıplı otomobilin parası iade
Trabzon'da satın aldığı sıfır kilometre otomobilin gövdesinde oluşan göçükler nedeniyle, aracı satan aldığı bayiye dava açan Cengiz Şahin, 3 yıllık hukuk mücadelesini kazandı.



Yargıtay, 13'üncü Hukuk Dairesi, tüketici Cengiz Şahin'i haklı bularak, aracın bedelinin tüketiciye ödenmesi yönündeki kararı onayladı.




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