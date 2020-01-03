Özge artık konuşuyor

Ali İhsan Yıldırım ve eşi İlknur Yıldırım'ın 'Özge' ismindeki bebekleri 1 Ocak 2014'te 6.5 aylık olarak dünyaya geldi. Hastane hatasıyla bacağını kaybeden Özge, geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı konuşma yetisini de yitirdi. Özge, yeni yaşını kutlarken ilk kez mikrofonlara belirgin cümleler kurdu; "Havuza girmek istiyorum" dileğinde bulundu.
- Yaşam
- 03.01.2020
- Gazete
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