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’da baroyu karıştıran cübbe

'da bir avukatın yanında çalışan erkek katibin, kadın arkadaşına cübbe giydirip, çektirdiği müstehcen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması tepki çekti. Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, 'mesleğin onuruna saldırı' şikayetiyle mahkemeye başvurdu. İnceleme sonucu kimliği belirlenen avukat katibinin işine son verildiği bildirildi.

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