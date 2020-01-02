5+1 bilen çıkmayınca 764.474 lira devretti. 5 bilenler 3.699, 4+1 bilenler 429, 4 bilenler 46, 3+1 bilenler 22, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 5, 1+1 bilenler ise 3 lira alacak. 5+1 bilen çıkmayınca 764.474 lira devretti. 5 bilenler 3.699, 4+1 bilenler 429, 4 bilenler 46, 3+1 bilenler 22, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 5, 1+1 bilenler ise 3 lira alacak. 6,7,18,25,34+5
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.