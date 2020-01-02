Bugünkü
Takvim

: Herkes donör olsun

'da lösemi tedavisi gören ve babasından aldığı yarı uyumlu nakille tekrar hayata tutunan , 2020'ye saatler kala yeni yıl dileğinde bulundu. Günden güne iyileşen minik yavru, "Merhaba sizi çok seviyorum. Herkes donör olsun. Eğlensin çok mutlu olsun. Donör olun umut olun. Yaşasın" diye konuştu...

Herkes donör olsun
Antalya'da lösemi tedavisi gören ve babasından aldığı yarı uyumlu nakille tekrar hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı, 2020'ye saatler kala yeni yıl dileğinde bulundu. Günden güne iyileşen minik yavru, "Merhaba sizi çok seviyorum. Herkes donör olsun. Eğlensin çok mutlu olsun. Donör olun umut olun. Yaşasın" diye konuştu...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriÖykü Arin Yazıcı: Herkes donör olsun
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri