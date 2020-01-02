Antalya'da lösemi tedavisi gören ve babasından aldığı yarı uyumlu nakille tekrar hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı, 2020'ye saatler kala yeni yıl dileğinde bulundu. Günden güne iyileşen minik yavru, "Merhaba sizi çok seviyorum. Herkes donör olsun. Eğlensin çok mutlu olsun. Donör olun umut olun. Yaşasın" diye konuştu...