Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 80 milyon liralık ikramiyeye hak kazanan 4 talihli, biletlerini İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep'ten satın aldı.
80 MİLYON TL 4 kişiye - 358490
Büyük ikramiyeyi paylaşan iller: İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep
8 MİLYON TL kazanan numara - 9976216
AMORTİ: 4-8
80 MİLYON TL 4 kişiye - 358490
Büyük ikramiyeyi paylaşan iller: İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep
8 MİLYON TL kazanan numara - 9976216
AMORTİ: 4-8
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