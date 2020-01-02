Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 80 milyon liralık ikramiyeye hak kazanan 4 talihli, biletlerini İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep'ten satın aldı.



80 MİLYON TL 4 kişiye - 358490



Büyük ikramiyeyi paylaşan iller: İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep



8 MİLYON TL kazanan numara - 9976216



AMORTİ: 4-8