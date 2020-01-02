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yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste! 2020 yılbaşı çekilişi bilet sorgulama

’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 80 milyon liralık ikramiyeye hak kazanan 4 talihli, biletlerini İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep’ten satın aldı. İşte sıralı tam liste...

80 milyon TL 4 kişiye
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 80 milyon liralık ikramiyeye hak kazanan 4 talihli, biletlerini İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep'ten satın aldı.

80 MİLYON TL 4 kişiye - 358490

Büyük ikramiyeyi paylaşan iller: İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep

8 MİLYON TL kazanan numara - 9976216

AMORTİ: 4-8

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