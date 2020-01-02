Kocam beni aldatıyor, mahkeme benim sözlerime ne kadar inanır? Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda, "Kocam beni aldatıyor. Ayrılık kararı aldım, mahkeme benim sözlerime ne kadar inanır?" sorusunu yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Oturduğum sitede çok gürültü oluyor. Ne yapabilirim?

Toplu yaşanan site ve apartman gibi yerlerde kat maliklerinin hakları düşünülerek davranılmalıdır. Bu yerler ortak alan kapsamına girdikleri için bir bireyin yaşadığı özgürlük, diğerine zarar vermemeli ve rahatsız etmemelidir. Bunun içindir ki kanunlar kişilerin haklarını koruma altına alır. 634 Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 18'e göre, "Kat malikleri, hem bağımsız bölümlerde hem de ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymakta zorunludur. Birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler." Yapılacak olan şikayetler doğrultusunda, öncelikle site yönetim kurulundan bu hususa ilişkin bir karar alınmasını talep edebilirsiniz. Ya da sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılabilir ve dava açma yoluna gidilebilir.



Kocam beni aldatıyor. Ayrılık kararı aldım, mahkeme benim sözlerime ne kadar inanır?

Türk hukuk sistemimizde iddiada bulunan iddiasını ispat etmek zorundadır. Bunu elinizde mevcut olan delillerle yapabileceğiniz gibi, mahkeme aracılığıyla getirtilmesini istediğiniz delillerle de yapabilirsiniz. Örneğin eşinizin telefonunun konuşma ve mesajlaşma dökümü, kredi kartı ekstreleri, otel kayıtları vs. gibi.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL