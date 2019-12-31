On Numara'da 2 talihliye 276’şar bin 10 bilen 2 kişi, 276.605'er lira kazandı. 9 bilenler 3.581, 8 bilenler 186, 7 bilenler 26, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira alacak.

10 bilen 2 kişi, 276.605'er lira kazandı. 9 bilenler 3.581, 8 bilenler 186, 7 bilenler 26, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira alacak.





2, 7, 11, 12,31, 37, 39, 40, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 67, 68, 72, 73, 75, 77



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