Minibüsteki tacizciye anne yumruğu İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, minibüste kızıyla beraber yolculuk yapan bir kadın, arkalarında bekleyen bir adamın kızını taciz ettiğini iddia etti. Bunun üzerine kadın adama yumrukla saldırmaya başladı. Diğer vatandaşlar polisi aradı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, minibüste kızıyla beraber yolculuk yapan bir kadın, arkalarında bekleyen bir adamın kızını taciz ettiğini iddia etti. Bunun üzerine kadın adama yumrukla saldırmaya başladı. Diğer vatandaşlar polisi aradı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



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