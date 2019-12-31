Milli Piyango sonuçları heyecanla bekleniyor. Yeni yıla girmemize saatler kala yılbaşı ikramiyesini kazanabilmek umuduyla biletlerini satın alan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon olarak belirlendi. Peki, 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı...

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat 15.00'de başlayacak. 80 milyon TL büyük ikramiye ile 8 milyon TL ve iki adet amorti numaralarını çekilişleri ise 20.00 - 21.00 saatleri arasında yapılacak.

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Çekiliş sonuçları açıklanmaya başladığında ikramiye kazanan numaraları sayfamızdan takip edebilirsiniz. Çekiliş tamamlandıktan sonra ise bilet numaranızı aşağıdaki bağlantı aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz haberimizin içeriğinden Milli Piyango çekilişinin tüm ikramiye bilgilerine de ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Yılbaşı özel çekilişi, bütün çekilişlerde olduğu gibi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek.