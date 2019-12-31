

10 yıllık husumet bitmedi. Yeni kan aktı. Olay Diyarbakır'da yaşandı. Cezaevinden izinli olarak çıkan hükümlü Şeyhmus Kızıl (34), ablasının evine gitti. Dün sabah saatlerinde daireden çıkan genç adam, kapı önünde Bayram Y. tarafından başından silahla vuruldu.

Yakın mesafeden başından vurulan talihsiz adam, kanlar içinde yere yığıldı.sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Öte yandan Kızıl'ın, 10 yıl önce öldürdüğü kişinin kardeşitarafından kan davasından dolayı vurulduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kardeşinin vurulduğunu gören ablası sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.