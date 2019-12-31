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'da nden izinli çıkan hükümlü, husumetlisi tarafından başından vuruldu

'da nden izinli çıkan hükümlü, silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli, 10 yıl önce öldürdüğü kişinin kardeşi çıktı. Hükümlünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.


10 yıllık husumet bitmedi. Yeni kan aktı. Olay 'da yaşandı. nden izinli olarak çıkan hükümlü Şeyhmus Kızıl (34), ablasının evine gitti. Dün sabah saatlerinde daireden çıkan genç adam, kapı önünde Bayram Y. tarafından başından silahla vuruldu.



Yakın mesafeden başından vurulan talihsiz adam, kanlar içinde yere yığıldı.

Kızıl'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Öte yandan Kızıl'ın, 10 yıl önce öldürdüğü kişinin kardeşi Bayram Y. tarafından kan davasından dolayı vurulduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kardeşinin vurulduğunu gören ablası sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

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