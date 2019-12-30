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Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti! Sahibi konuştu: Zehirleyeni vururum!

Hatay’da zehirlendiği iddia edilen köpeğin görüntüleri, tepki çekti. Jandarma ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan sahibinin babası, “Yapanı bilsem vururum” dedi...

Zehirleyeni vururum!
Çoban köpeğinin can çekiştiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Ortalık bir anda karıştı. Sahibi gözaltına alındı. Hatay'da köpeğin düştüğü çukurda, sırt üstü yatıp can çekiştiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Jandarma ekipleri harekete geçti. Köpeğin sahibi Abidin Bövelek, gözaltına alındı. Babası Mustafa Bövelek, oğlunun hayvansever olduğunu, köpeği kendilerinin zehirlemediği söyledi. Bövelek, "Köpek benim. İmkanı yok, benim oğlum köpeği çok sever. Birlikte yatar, herkes sever hayvanını, benim oğlum da çok sever. Zehirlenmeye karşı koruyucu iğneyi evden götürdüler. Çocuklar kurtaramadılar. Köpeği kimin zehirlediğini bilmiyoruz. Bilsem zehirleyeni vururum. Evimizde başka köpeğimiz de var. Çok zorumuza gitti " dedi.



Mustafa Bövelek



Çoban köpeği can çekişerek can verdi.



Baba Bövelek, zehirlenmeye karşı kullandıkları ilacı gösterdi.

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