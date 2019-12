Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti! Sahibi konuştu: Zehirleyeni vururum!

köpeğinin can çekiştiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Ortalık bir anda karıştı. Sahibi gözaltına alındı. Hatay'da köpeğin düştüğü çukurda, sırt üstü yatıp can çekiştiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Jandarma ekipleri harekete geçti. Köpeğin sahibi, gözaltına alındı. BabasıBövelek, "Köpek benim. İmkanı yok, benim oğlum köpeği çok sever. Birlikte yatar, herkes sever hayvanını, benim oğlum da çok sever. Zehirlenmeye karşı koruyucu iğneyi evden götürdüler. Çocuklar kurtaramadılar. Köpeği kimin zehirlediğini bilmiyoruz. Bilsem zehirleyeni vururum." dedi.Mustafa BövelekÇoban köpeği can çekişerek can verdi.Baba Bövelek, zehirlenmeye karşı kullandıkları ilacı gösterdi.