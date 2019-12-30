Merdiven demiri hırsızı yakalandı Adıyaman'da a.Ç., G.C. ve O.Ç., isimli üç hırsız, inşaata girdi. Merdiven demirlerini çalmaya hazırlanırken vatandaşlar tarafından fark edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, demir hırsızlarını enseledi. Şüphelilerin sorgusu sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adıyaman'da a.Ç., G.C. ve O.Ç., isimli üç hırsız, inşaata girdi. Merdiven demirlerini çalmaya hazırlanırken vatandaşlar tarafından fark edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, demir hırsızlarını enseledi. Şüphelilerin sorgusu sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. TÜM MANŞETLER