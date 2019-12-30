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Merdiven demiri hırsızı yakalandı

Adıyaman'da a.Ç., G.C. ve O.Ç., isimli üç hırsız, inşaata girdi. Merdiven demirlerini çalmaya hazırlanırken vatandaşlar tarafından fark edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, demir hırsızlarını enseledi. Şüphelilerin sorgusu sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Merdiven demiri hırsızı yakalandı
Adıyaman'da a.Ç., G.C. ve O.Ç., isimli üç hırsız, inşaata girdi. Merdiven demirlerini çalmaya hazırlanırken vatandaşlar tarafından fark edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, demir hırsızlarını enseledi. Şüphelilerin sorgusu sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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