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Dilenirken yakalandı, 'Beni bırakın' diye ağladı

Antalya'da, yılbaşı öncesi polis ve zabıta ekiplerince dilenci ve seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Dilencilik yaparken yakalanan Gökmen O. (75) "İmdat, beni bırakın ne olur ben eve gideceğim" diyerek ağladı. Açıkta balık satmaya çalışan seyyar satıcıların ve turistlere zorla parfüm satmaya çalışanların ürünlerine el konuldu.

‘İmdat yardım edin’
Antalya'da emniyet güçleri dün, yaklaşan yılbaşı öncesi dilenci ve seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Dilenciler ve seyyar satıcılar tek tek yakalandı. Kazım Özalp Caddesi'nde dilencilik yaparken ekipleri görünce kaçmaya çalışan Gökmen O. (80) da etkisiz hale getirildi. "İmdat, bırakın beni, ben zaten eve gidecektim. Ne olur, yalvarırım bırakın" diyerek ağlayan yaşlı adamı ekipler güçlükle sakinleştirdi. Gökmen O.'nun üzerinden para çıkmadı.



Zabıta ekiplerine yakalanan dilenci "İmdat yardım edin" diye ağladı. Zabıta ekipleri, yaşlı adamı sakinleştirmeye çalıştı.

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