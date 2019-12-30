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Antaly'da 18 kiloluk soygun!

Antalya'da hırsızlar, dün gece atıl vaziyetteki bilardo salonunun tavanını deldi. Kuyumcu dükkanına girdi. 20 kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Soyguncuların işyerinin zeminini delerken ses duyulmaması için su vanasını açtıkları ve salonu su ile doldurdukları tespit edildi.

18 kiloluk soygun!
Antalya'da hırsızlar, dün gece atıl vaziyetteki bilardo salonunun tavanını deldi. Kuyumcu dükkanına girdi. 20 kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Soyguncuların işyerinin zeminini delerken ses duyulmaması için su vanasını açtıkları ve salonu su ile doldurdukları tespit edildi.

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