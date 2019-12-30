Yılbaşına sayılı günler kala Yılbaşında Kargolar açık mı? soruları internette yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki yılbaşı günü Kargolar açık mı? Yılbaşında kargolar çalışıyor mu? işte detaylar.. Bu yıl salı gününe denk gelen 31 Aralık resmi tatil veya yarım gün olmayacak. 1 Ocak Çarşamba günü ise resmi tatil olarak belirlendi. 31 Aralık Salı günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

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