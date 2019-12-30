Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.12.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 16:54

PTT, Yurtiçi, Aras ve MNG kargo 31 Aralık'da açık mı? Kargolar yılbaşında açık mı?

31 Aralık kargolar tatil mi? Yılbaşına sayılı günler kala zihinlerde merak edilen durumlardan biri ise 31 Aralık günü tatil yapılıp yapılmayacağı oldu. Yılbaşında kargolar açık mı? Kargolar çalışıyor mu sorusu yılbaşına sayılı günler kala merak edilmeye başlandı. İşte yılbaşında kapalı olan kurumlar.. Merak edenler kargoların durumunu araştırmaya başladı. 31 Aralık kargolar tatil mi?

PTT, Yurtiçi, Aras ve MNG kargo 31 Aralık'da açık mı?

Yılbaşına sayılı günler kala Yılbaşında Kargolar açık mı? soruları internette yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki yılbaşı günü Kargolar açık mı? Yılbaşında kargolar çalışıyor mu? işte detaylar.. Bu yıl salı gününe denk gelen 31 Aralık resmi tatil veya yarım gün olmayacak. 1 Ocak Çarşamba günü ise resmi tatil olarak belirlendi. 31 Aralık Salı günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriPTT, Yurtiçi, Aras ve MNG kargo 31 Aralık'da açık mı? Kargolar yılbaşında açık mı?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri