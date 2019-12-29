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Tutuklanan sürücünün kızı: ‘Benim yüzümden’

Trenin geçişini beklememek için koruma bariyerlerini kıran adam tutuklandı. Kızı, babasının bırakılmasını istiyor. (34), 15 Aralık'ta kızı Yağmur Korkmaz'ın (11) ayağının yandığının haberini aldı. Otomobille gaza bastı. Hemzemin geçidin bariyerlerini kırdı. Korkmaz tutuklandı. Kızı, "Babam benim yüzümden cezaevine girdi. Hastaneye götürmek isterken bariyerleri kırmış. Yeni yıla babamla birlikte girmek istiyorum" diye konuştu.

‘Benim yüzümden’
Trenin geçişini beklememek için koruma bariyerlerini kıran adam tutuklandı. Kızı, babasının bırakılmasını istiyor. Emrah Korkmaz (34), 15 Aralık'ta kızı Yağmur Korkmaz'ın (11) ayağının yandığının haberini aldı. Otomobille gaza bastı. Hemzemin geçidin bariyerlerini kırdı. Korkmaz tutuklandı.



Kızı, "Babam benim yüzümden cezaevine girdi. Hastaneye götürmek isterken bariyerleri kırmış. Yeni yıla babamla birlikte girmek istiyorum" diye konuştu.

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