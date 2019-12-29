Tutuklanan sürücünün kızı: ‘Benim yüzümden’

geçişini beklememek için koruma bariyerlerini kıran adam tutuklandı. Kızı, babasının bırakılmasını istiyor.(34), 15 Aralık'ta kızıın (11) ayağının yandığının haberini aldı. Otomobille gaza bastı. Hemzemin geçidin bariyerlerini kırdı. Korkmaz tutuklandı.Kızı, "Babam benim yüzümden cezaevine girdi. Hastaneye götürmek isterken bariyerleri kırmış.girmek istiyorum" diye konuştu.