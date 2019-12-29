Muğla'da belediye çalışanının cenazesinde çocuklarının feryadı yürekler dağladı Belediye çalışanının cenazesinde gözyaşları sel olup aktı. Olay dün Muğla'da yaşandı. 37 yaşındaki Şafak Kaya, zeytin toplarken yeğeni M.K. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cenazesi çalıştığı Bodrum Belediyesi binası önüne götürüldü. Kaya'nın çocuklarının gözyaşları içerisinde "baba" diye feryat etmesi yürek dağladı. Törenin ardından Kaya'nın cenazesi toprağa verildi. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı ise adliyeye sevk edildi.

Belediye çalışanının cenazesinde gözyaşları sel olup aktı. Olay dün Muğla'da yaşandı. 37 yaşındaki Şafak Kaya, zeytin toplarken yeğeni M.K. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cenazesi çalıştığı Bodrum Belediyesi binası önüne götürüldü. Kaya'nın çocuklarının gözyaşları içerisinde "baba" diye feryat etmesi yürek dağladı. Törenin ardından Kaya'nın cenazesi toprağa verildi. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı ise adliyeye sevk edildi.







Şafak Kaya son yolculuğuna uğurlandı. çalışanının cenazesinde gözyaşları sel olup aktı. Olay dün Muğla'da yaşandı. 37 yaşındakiyeğeniCenazesi çalıştığı Bodrum Belediyesi binası önüne götürüldü.Törenin ardından Kaya'nın cenazesi toprağa verildi. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı ise adliyeye sevk edildi.Şafak Kaya son yolculuğuna uğurlandı. TÜM MANŞETLER