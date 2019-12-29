Mermi kalbini parçaladı, hayata tutunmayı başardı Kahramanmaraş'ta Hasan Boydak'ın (13) arkadaşının elindeki 'tek saçma' diye tabir edilen tüfek bir anda ateş aldı. Mermi, Boydak'ın göğsünden girip kalbinin iki yerinden zarar görmesine neden oldu. Çocuk, kalbi iki kez durunca doktorlar tarafından ameliyata alındı. Doktorların başarılı operasyonuyla yeniden hayata tutundu.

Kahramanmaraş'ta Hasan Boydak'ın (13) arkadaşının elindeki 'tek saçma' diye tabir edilen tüfek bir anda ateş aldı. Mermi, Boydak'ın göğsünden girip kalbinin iki yerinden zarar görmesine neden oldu. Çocuk, kalbi iki kez durunca doktorlar tarafından ameliyata alındı. Doktorların başarılı operasyonuyla yeniden hayata tutundu. TÜM MANŞETLER