Düğün değil kumar salonu!

Kırıkkale'de dün bir düğün salonuna kumar operasyonu düzenlendi. Organizatörler tarafından Ankara, Çorum ve Çankırı illerinden otobüslerle düğün salonuna getirilen 102 kişi, 'tombala' diye tabir edilen kumar oynarken suçüstü yakalandı. Salonun kapatılması için tahkikat başlatıldı. Gözaltına alınan kişilere ise toplamda 32 bin 640 Türk lirası idari para cezası uygulandı.