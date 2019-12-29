Aşk engel tanımaz

Aşk yine engel tanımadı... Kocaeli'de oturan Necmiye Erdal (50) ile Halit Dolu (50) engelli araçlarını tamir ettirdikleri serviste tanıştı. Evlilik kararı alan ikili, önceki gün aileleri ve arkadaşlarının katılımıyla nikah kıydı. Çiçeği burnunda çift, "Evlendiğimiz için çok mutluyuz, Allah herkese nasip etsin" diye konuştu.