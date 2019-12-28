Bugünkü
Takvim

Ortaokul öğrencisi otomobille makas atarken duvara çarptı: 2 ölü

Diyarbakır'da Baran Kaygusuz (13), 25 Aralık'ta babasının otomobilini izin aldı. 3 arkadaşıyla birlikte gezmeye çıktı. Aşırı hız yapıp makas attı. Bahçe duvarına çarptı. Kaygusuz, İbrahim Çelikbilek (15), Mehdi Zan (15) yaralandı. Kaygusuz ve Çelikbilek kurtarılamadı. Aileleri yıkıldı.

Ah be çocuklar
Diyarbakır'da Baran Kaygusuz (13), 25 Aralık'ta babasının otomobilini izin aldı. 3 arkadaşıyla birlikte gezmeye çıktı. Aşırı hız yapıp makas attı. Bahçe duvarına çarptı. Kaygusuz, İbrahim Çelikbilek (15), Mehdi Zan (15) yaralandı. Kaygusuz ve Çelikbilek kurtarılamadı. Aileleri yıkıldı.



Ortaokul öğrencilerinin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriOrtaokul öğrencisi otomobille makas atarken duvara çarptı: 2 ölü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri