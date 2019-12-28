Ortaokul öğrencisi otomobille makas atarken duvara çarptı: 2 ölü

Diyarbakır'da Baran Kaygusuz (13), 25 Aralık'ta babasının otomobilini izin aldı. 3 arkadaşıyla birlikte gezmeye çıktı. Aşırı hız yapıp makas attı. Bahçe duvarına çarptı. Kaygusuz, İbrahim Çelikbilek (15), Mehdi Zan (15) yaralandı. Kaygusuz ve Çelikbilek kurtarılamadı. Aileleri yıkıldı.
Ortaokul öğrencilerinin ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Ortaokul öğrencilerinin ölümü sevenlerini yasa boğdu.
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