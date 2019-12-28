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Diyarbakır'daki kadın cinayetinde 'töre' şüphesi

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez Diyarbakır'dan geldi. Deniz K. (27), evinde kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Kadın, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deniz K.'nın 'töre' cinayetine kurban gittiği iddia edildi.

Vicdansızlar!
Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez Diyarbakır'dan geldi. Deniz K. (27), evinde kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Kadın, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deniz K.'nın 'töre' cinayetine kurban gittiği iddia edildi.

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