Babanız sizi evlatlıktan reddedemez Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Babam bana sinirlendiğinde 'Evlatlıktan reddederim' diyor. Hukukta böyle bir hakkı olabilir mi?

Aile içinde olan tartışmalar kimi zaman kaçınılmazdır. Baba ile olan tartışmalar ruhsal yapınızı etkiler, geleceğe karşı kendinizi güvensiz hissetmenize neden olur. Yaşanan olumsuzluğu bir an evvel halletmek en sağlıklısıdır. Diğer aşamaya geldiğimizde, hukuksal olarak babanın evladını reddedebildiği bir yasal düzenleme Türk hukukunda mevcut değildir. Babanız maddi anlamda size bir şey vermek istemiyorsa, ancak bir vasiyetname ile mirasından çıkarabilir. Hatta bu halde bile kanunen "saklı pay" bir miras hakkınız bulunmakta ve babanız vasiyetnameyle dahi sizi bu paydan mahrum bırakamamaktadır. Onun haricinde sizi inkar etmesi mümkün değildir.



İşçinin ölümü halinde mirasçılarına ne gibi ödemeler yapılır?

İşçinin sağ iken çalışmalarının karşılığı olan ücret alacağı, varsa prim, ikramiye, fazla mesai, yıllık izin ücretleri, dini milli bayram çalışması gibi çalışmasının karşılığı olan her türlü tahakkuk etmiş alacağı hesaplanarak işçinin tereke alacağına katılarak mirasçılarına ödenecektir. Ayrıca kıdem tazminatı da hesaplanacak ve tereke alacağına eklenecektir. Kanuna göre işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla da yükümlüdür.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL



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