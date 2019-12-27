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Yargıtay, sevgilisini benzinle yakan sanığın cezasında "son sözü" söyledi

'da , tartıştığı sevgilisi B.'yi otomobilinde yaktı. Ağırlaştırılmış aldı. Cezayı fazla bulan , sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve müebbet hapse çevrilmesini istedi. Son sözü söyleyen ise "Canavarca hisle öldürdü. Yerel mahkemenin verdiği ceza yerindedir" dedi.

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