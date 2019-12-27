Yargıtay, sevgilisini benzinle yakan sanığın cezasında "son sözü" söyledi

Antalya'da Abdurrahman Göçer, tartıştığı sevgilisi Çilem Hülya B.'yi otomobilinde yaktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı. Cezayı fazla bulan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve müebbet hapse çevrilmesini istedi.
Son sözü söyleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise "Canavarca hisle öldürdü. Yerel mahkemenin verdiği ceza yerindedir" dedi.
Son sözü söyleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise "Canavarca hisle öldürdü. Yerel mahkemenin verdiği ceza yerindedir" dedi.
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