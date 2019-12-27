Profesörden mini etekli öğrencilere rezil saldırı

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde ortalık karıştı. Prof. Dr. Atilla Girgin, mini etekli öğrenciye 'O... musun, pavyon mu burası' diye bağırdı. İnceleme başlatıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde ortalık karıştı. Prof. Dr. Atilla Girgin, mini etekli öğrenciye 'O... musun, pavyon mu burası' diye bağırdı. İnceleme başlatıldı. Öğrenci S.O.
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