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Profesörden mini etekli öğrencilere rezil saldırı

'nde ortalık karıştı. Prof. Dr. , mini etekli öğrenciye "O... musun, pavyon mu burası" diye bağırdı. İnceleme başlatıldı.

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