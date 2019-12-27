Göçmen faciası: 7 kişi öldü Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dün Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan tekne, Van Gölü'nde alabora oldu. Faciada 7 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi ise kurtarıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dün Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan tekne, Van Gölü'nde alabora oldu. Faciada 7 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi ise kurtarıldı.



TÜM MANŞETLER