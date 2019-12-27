Göçmen faciası: 7 kişi öldü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dün Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan tekne, Van Gölü'nde alabora oldu. Faciada 7 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi ise kurtarıldı. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dün Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan tekne, Van Gölü'nde alabora oldu. Faciada 7 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi ise kurtarıldı.
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