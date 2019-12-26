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Üzerinden tam 10 tren geçmiş

'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan K. (31), trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi kadının üzerinden 12 saatte 10 yük treninin geçtiği belirlendi. Yüzde 40 duyma ve konuşma engelli Havva K.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve çocuklarına sürekli öleceğini söylediği öğrenildi.

Üzerinden tam 10 tren geçmiş
Kütahya'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan Havva K. (31), trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi kadının üzerinden 12 saatte 10 yük treninin geçtiği belirlendi.



Yüzde 40 duyma ve konuşma engelli K.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve çocuklarına sürekli öleceğini söylediği öğrenildi.

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