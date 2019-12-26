Üzerinden tam 10 tren geçmiş

Kütahya'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan Havva K. (31), trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi kadının üzerinden 12 saatte 10 yük treninin geçtiği belirlendi.
Yüzde 40 duyma ve konuşma engelli Havva K.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve çocuklarına sürekli öleceğini söylediği öğrenildi.
Yüzde 40 duyma ve konuşma engelli Havva K.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve çocuklarına sürekli öleceğini söylediği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.