Girdiği bir duruşma sırasında avukatın etek boyuna karışan hakim, yargı karşısında hesap verecek. İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun kısa olduğunu iddia edip tutanak tutan ve fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu çok tartışıldı. Görevden tedbiren uzaklaştırılan hakim Yoylu, daha sonra Gebze Hakimliği'ne geçici yetkiyle görevlendirildi. Yoylu hakkında "Hakaret" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede, hakim Yoylu'nun avukat Çetin'in etek boyu dışında, aynı gün duruşma salonunda bulunan avukat Dorukcan Davutoğlu'na karşı küpe taktığı için "Bir er kişiye küpe takmak yakışır mı?" dediği ortaya çıktı. Yoylu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi.
Psikolojik şiddete maruz kalan avukat Tuğçe Çetin, görevine devam etti. Eşiyle böyle poz verdi.
Psikolojik şiddete maruz kalan avukat Tuğçe Çetin, görevine devam etti. Eşiyle böyle poz verdi.
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