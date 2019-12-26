Bugünkü
Takvim

ölçen hakim için 7 yıl hapis istemi

Bir duruşmada kadın avukatın nun kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutan hakim hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ha'kine' 7 yıl!
Girdiği bir duruşma sırasında avukatın na karışan hakim, yargı karşısında hesap verecek. İstanbul Anadolu 2. 'nde avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun kısa olduğunu iddia edip tutanak tutan ve fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu çok tartışıldı. Görevden tedbiren uzaklaştırılan hakim Yoylu, daha sonra Gebze Hakimliği'ne geçici yetkiyle görevlendirildi. Yoylu hakkında "Hakaret" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede, hakim Yoylu'nun avukat Çetin'in etek boyu dışında, aynı gün duruşma salonunda bulunan avukat Dorukcan Davutoğlu'na karşı küpe taktığı için "Bir er kişiye küpe takmak yakışır mı?" dediği ortaya çıktı. Yoylu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi.



Psikolojik şiddete maruz kalan avukat , görevine devam etti. Eşiyle böyle poz verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEtek boyu ölçen hakim için 7 yıl hapis istemi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri