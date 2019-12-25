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'e 'li eşi Victoria Leanne'den 600 bin sterlinlik tazminat şoku!

Futbolcu , ’li eşi 'in açtığı boşanma davasıyla şoka uğradı. 600 bin sterlinlik tazminat talebine de karşı çıktı.

Şimdi 'Şen' değil!
Futbolcu 'den kendisine boşanma davası açan eşine tazminat itirazı geldi... Ünlü oyuncunun 'li eşi , 7 yıllık kocasına boşanma davası açmış, iki çocuğu ile kendisi için 30 bin sterlin nafaka ve 600 bin sterlin (4 milyon 858 bin lira) tazminat istemişti. Victoria Leanne, Volkan Şen'in yakın arkadaşı Yasin Taşkın'la sürekli evde vakit geçirdiğini, Taşkın'a özel oda verildiğini iddia etmiş ve bu konu evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açmıştı.



Boşanma davasını sosyal medyadan öğrendiğini söyleyen Volkan Şen ise iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu belirtti. Şen'in avukatı, "İddialar gerçeğe aykırıdır. Davacının istediği 600 bin sterlin fahiş ve hukuki dayanaktan yoksundur. Ayrıca müvekkilimin bir yıldır boşta olduğu düşünüldüğünde nafakayı karşılaması da mümkün değildir" dedi.



7 yıl önce dünyaevine girmişlerdi.

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